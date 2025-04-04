Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

Цены на смартфоны американской компании Apple могут вырасти на 43% из-за введенных Трампом пошлин, пишет Reuters.

Стоимость самой дешевой версии iPhone 16 может возрасти до $1142, а цена на iPhone 16 Pro Max увеличится до $2300.

Причиной этого может стать 54-процентный тариф, наложенный президентом Дональдом Трампом на импорт США из Китая, а большинство устройств Apple как раз производятся в Азии и поставляются в Соединенные Штаты.

Теперь Apple предстоит принять решение. Компания может покрыть стоимость более высокого импортного налога и существенно снизить свою маржу прибыли от устройства либо переложить часть или все увеличение на потребителей, что значительно поднимет цену на флагманский товар производителя. Если компания переложит расходы на покупателей, цены на гаджеты вырастут на 30–40%.

Apple продает более 220 млн iPhone в год, ее крупнейшими рынками сбыта являются США, Китай и Европа. Самая дешевая модель iPhone 16 была выпущена в США по цене $799, по прогнозам аналитиков Rosenblatt Securities, ее стоимость может вырасти до $1142, то есть на 43%.

Более дорогой iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 Тб памяти, который в настоящее время продается по цене $1599, может вырасти в цене до $2300. iPhone 16Е, выпущенный в феврале по цене $599, может прибавить в стоимости до $856. Цены на другие устройства Apple также могут подскочить.

Однако, по мнению аналитиков CFRA Research, компании из Купертино будет сложно переложить на потребителей более 5–10% стоимости, и Apple отложит какие-либо существенные повышения цен на телефоны до осени, когда должен выйти iPhone 17.

Даже состоявшийся перенос части производства «яблочных» смартфонов во Вьетнам и Индию не спасает ситуацию. Эти страны также не избежали пошлин: Вьетнам получил 46%, а Индия — 26%.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах для разных стран мира. Он объяснил необходимость этих мер восстановлением экономики государства. Также Трамп считает, что на протяжении десятилетий другие страны «грабили» Соединенные Штаты.

Источник: РБК