 Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

First News Media16:45 - Сегодня
Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

Цены на смартфоны американской компании Apple могут вырасти на 43% из-за введенных Трампом пошлин, пишет Reuters.

Стоимость самой дешевой версии iPhone 16 может возрасти до $1142, а цена на iPhone 16 Pro Max увеличится до $2300.

Причиной этого может стать 54-процентный тариф, наложенный президентом Дональдом Трампом на импорт США из Китая, а большинство устройств Apple как раз производятся в Азии и поставляются в Соединенные Штаты.

Теперь Apple предстоит принять решение. Компания может покрыть стоимость более высокого импортного налога и существенно снизить свою маржу прибыли от устройства либо переложить часть или все увеличение на потребителей, что значительно поднимет цену на флагманский товар производителя. Если компания переложит расходы на покупателей, цены на гаджеты вырастут на 30–40%.

Apple продает более 220 млн iPhone в год, ее крупнейшими рынками сбыта являются США, Китай и Европа. Самая дешевая модель iPhone 16 была выпущена в США по цене $799, по прогнозам аналитиков Rosenblatt Securities, ее стоимость может вырасти до $1142, то есть на 43%.

Более дорогой iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 Тб памяти, который в настоящее время продается по цене $1599, может вырасти в цене до $2300. iPhone 16Е, выпущенный в феврале по цене $599, может прибавить в стоимости до $856. Цены на другие устройства Apple также могут подскочить.

Однако, по мнению аналитиков CFRA Research, компании из Купертино будет сложно переложить на потребителей более 5–10% стоимости, и Apple отложит какие-либо существенные повышения цен на телефоны до осени, когда должен выйти iPhone 17.

Даже состоявшийся перенос части производства «яблочных» смартфонов во Вьетнам и Индию не спасает ситуацию. Эти страны также не избежали пошлин: Вьетнам получил 46%, а Индия — 26%.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о новых торговых пошлинах для разных стран мира. Он объяснил необходимость этих мер восстановлением экономики государства. Также Трамп считает, что на протяжении десятилетий другие страны «грабили» Соединенные Штаты.

Источник: РБК

Поделиться:
370

Актуально

Мнение

Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и ...

Мнение

«Зеленая» энергия и Южный газовый коридор — путь к устойчивому будущему Европы - ...

Политика

Баку призвал привлечь Иреван к ответственности за нарушение международного ...

Мнение

Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием ...

В мире

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3 301

Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

США увеличат расходы на оборону

Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака: «Были шокированы»

Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн рублей

Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

Зеленский готов к компромиссу по территориям

Последние новости

Фраза «Buzovnada bir xala var...» из фильма «Ayıq sürücü» оскорбила жителей Бузовна - ВИДЕО

Сегодня, 17:38

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:35

У народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова возникли проблемы со здоровьем

Сегодня, 17:31

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3 301

Сегодня, 17:30

В Баку пройдет Международный фестиваль ковра

Сегодня, 17:25

Состоялась встреча с министром энергетики Молдовы - ФОТО

Сегодня, 17:20

Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

Сегодня, 17:16

В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге появятся надземные пешеходные переходы

Сегодня, 17:14

Дополнительные фигуранты в деле о коррупции в Республиканском эндокринологическом центре

Сегодня, 17:12

Премьера клипа: Нигяр Джамал «Unutsan» - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Обвиняемый: «Министра обороны» марионеточного режима назначал президент Армении

Сегодня, 17:10

США увеличат расходы на оборону

Сегодня, 17:08

Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

Сегодня, 17:05

Грузовик стал причиной тяжелой аварии в Баку: Автомобили всмятку, поврежден объект

Сегодня, 17:01

Давид Манукян заявил, что у марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана не было баллистических ракет дальнего действия

Сегодня, 17:00

Отбеливатель в курином мясе: в Турции раскрыли страшные подробности массового отравления донером

Сегодня, 16:55

Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Сегодня, 16:50

Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

Сегодня, 16:45

Очередное признание Манукяна: Военнослужащие, проходившие службу на оккупированных территориях Азербайджана, направлялись Арменией за границу для обучения

Сегодня, 16:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50