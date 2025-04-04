Давид Манукян заявил, что у марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана не было баллистических ракет дальнего действия

На продолжившемся 4 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый — гражданин Армении, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны в звании генерал-майора Давид Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, сказал, что у созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана марионеточного режима не было баллистических ракет дальнего действия.

Обвиняемый также заявил, что во время 44-дневной войны в 2020 году не знал о ракетных ударах по удаленным от линии фронта территориям Азербайджана и узнал об этих событиях уже впоследствии.

Манукян также ответил на вопросы, касающиеся проведения военных учений на оккупированных территориях. Обвиняемый признал, что указания и планы в связи с проведением учений в Карабахе поступали от Генерального штаба вооруженных сил Армении.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ