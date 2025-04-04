Дан Йоргенсен: В Европе стремимся к полной независимости от российского газа

Европейский союз (ЕС) планирует продолжить и, возможно, расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как передает 1news.az, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Баку.

«В Европе мы стремимся к полной независимости от российского газа. С момента неспровоцированного нападения России на Украину мы начали активно сокращать его импорт. За это время доля российского газа в нашем энергобалансе снизилась с 45% до 13%. Наша цель - свести ее к нулю. Это стало возможным - и может быть окончательно достигнуто - благодаря таким надежным партнерам, как Азербайджан», - подчеркнул Д. Йоргенсен.