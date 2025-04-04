Армения запустила процесс вступления в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в ЕС.

Информацию об этом сообщила пресс-служба президента.

«Президент республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС», - говорится в сообщении.

26 марта парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС.

Проект был выдвинут в рамках инициативы ряда общественных и политических организаций, которые собрали для этого 60 тыс. подписей граждан страны (по Конституции Армении, для рассмотрения гражданских законопроектов в парламенте необходимо собрать не менее 50 тыс. подписей).