Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием общественности

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе сформировался новый политический ландшафт, предоставляющий Армении реальный шанс избавиться от статуса геополитического тупика. Для этого ее властям лишь необходимо выполнить ряд направленных на установление долгосрочного мира и безопасности в регионе требований Азербайджана.

Об этом неоднократно говорилось и в заявлениях Министерства иностранных дел Азербайджана, в которых подчеркивалось, что постконфликтный период открыл «исторические возможности для установления устойчивого мира в регионе».

Однако Армения всеми силами старается избежать выполнения этих требований. В частности, власти этой страны активно манипулируют общественным мнением, используя в качестве инструмента давления на сознание общественности утверждение о том, что требования Азербайджана «есть одностороннее навязывание условий, ущемляющих интересы Республики Армения».

Подобная аргументация армянскими властями своего нежелания предпринять действенные шаги для установления в регионе справедливого и прочного мира – верх лицемерия. Однако, дабы не быть голословными, давайте рассмотрим каждое требование Азербайджана в отдельности.

Изменение конституции Армении - одно из ключевых требований Азербайджана, поскольку в ней прописаны положения, содержащие территориальные претензии к нашей стране. В частности, в преамбуле Основного закона Армении присутствует ссылка на Декларацию независимости, в которой зафиксированы территориальные претензии на исконные азербайджанские земли.

Азербайджанская сторона справедливо считает, что такие положения в армянской конституции являются главным препятствием на пути к мирному и стабильному будущему региона. В данном контексте изменение конституции РА — шаг, который должен подтвердить отказ от территориальных притязаний и стать индикатором готовности Армении к мирному урегулированию споров.

Азербайджан подчеркивает, что это требование направлено на устранение источников конфликта, создание условий для нормализации отношений между двумя странами и его выполнение продемонстрирует стремление Армении к признанию территориальной целостности Азербайджанской Республики не на словах, а на деле.

Совместное обращение в ОБСЕ по вопросу ликвидации Минской группы. Созданная в 1992 году с целью содействия мирному урегулированию МГ ОБСЕ оказалась неспособна решить поставленную перед ней задачу и стала символом «замороженного конфликта». А после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности она и вовсе превратилась в «покойника, которому не выдано свидетельство о смерти». Эта фраза как нельзя лучше отражает бесполезность дальнейшего ее существования.

Совместное обращение Азербайджана и Армении в ОБСЕ о ликвидации Минской группы может стать важным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами, способствовать более конструктивному и результативному диалогу, который будет учитывать изменившиеся реалии региона и новый политический расклад.

Возвращение беженцев в Западный Азербайджан – один из самых болезненных вопросов, оставшихся после завершения конфликта в регионе, решение которого азербайджанская сторона рассматривает как важную часть восстановления справедливости и прав человека.

Кроме того, Армения должна учитывать, что данное требование опирается на признанное всем мировым сообществом право беженцев на возвращение на земли, с которых они были насильственно изгнаны.

Азербайджан предлагает поэтапное возвращение азербайджанцев, вынужденных в конце 1980-х годов покинуть Армению, с учетом прав всех сторон, начиная с посещений беженцами их бывших домов, восстановления разрушенных объектов, создания условий для их обустройства и трудоустройства в сельских районах.

Предоставление карт минных полей в Карабахе и Восточном Зангезуре - гуманитарное требование Азербайджана.

Мины, установленные Арменией на территории Карабаха и Восточного Зангезура в нарушение Оттавской конвенции, несут в себе серьезную угрозу для безопасности граждан, препятствуют возвращению жителей и восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

Отказ от предоставления карт минных полей расценивается Азербайджаном как игнорирование Арменией гуманитарной ответственности, отсутствие у нее доброй воли и нежелание двигаться дальше в мирном урегулировании.

Выдача военных преступников. Привлечение к ответственности совершивших в отношении азербайджанского народа военные преступления лиц, среди которых не последнее место занимают экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, - одно из главенствующих требований азербайджанской стороны. И Азербайджан предпримет все усилия, в том числе и на международном уровне, чтобы добиться того, чтобы те, кто совершил в отношении мирных азербайджанских жителей геноцид, этнические чистки, подвергал их пыткам, понесли заслуженное наказание.

Таким образом, требования Азербайджана к Армении направлены на обеспечение долгосрочного мира и стабильности в регионе, опираются на нормы международного гуманитарного права, юридически обоснованы и носят справедливый характер.

Все это еще раз подтверждает, что утверждение армянских властей о том, что требования азербайджанской стороны «есть одностороннее навязывание условий, ущемляющих интересы Республики Армения» - очередной манипулятивный ход, предпринятый с целью затягивания мирного процесса. Однако Армении следует помнить, что подобная позиция отнюдь и далеко не в ее интересах и вполне может привести к новому витку напряженности в регионе.