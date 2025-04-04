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Премьер-министр Карни: Если США не хотят быть лидером, Канада готова взять на себя эту роль

21:02 - Сегодня
Премьер-министр Карни: Если США не хотят быть лидером, Канада готова взять на себя эту роль

Если США отказываются от глобального лидерства, Канада готова взять на себя эту роль.

Как сообщает Global News, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Заявление было сделано после того, как Вашингтон ввел новые тарифы на некоторые товары, включая автомобили.

В ответ Канада ввела 25% таможенную пошлину на некоторые автомобили производства США.

Карни отметил, что эти шаги предпринимаются для защиты экономики Канады.

«Если Соединённые Штаты больше не хотят быть лидером, эту роль возьмёт на себя Канада», — сказал Карни.

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