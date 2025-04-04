Президент с иностранным паспортом: Следствие проверяет Саркисяна

Предварительное следствие по делу об иностранном гражданстве бывшего президента Армении Армена Саркисяна продолжается.

Об этом сообщили в Следственном комитете Армении в ответ на запрос Sputnik-Армения. Подробностей в ведомстве не раскрыли.

Ранее стало известно, что дело было передано из Службы национальной безопасности в Следственный комитет.

Напомним, что Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 по 2022 год.

В январе 2022 года он подал в отставку, заявив, что не располагает достаточными полномочиями для влияния на политические процессы в стране.

На следующий день после заявления об отставке издание Hetq.am опубликовало информацию о том, что по меньшей мере до своего избрания Саркисян имел гражданство Сент-Китс и Невис — небольшого карибского государства.

По данным издания, он получил его в обмен на инвестиции в размере $500 тысяч. Согласно конституции Армении, наличие иностранного гражданства лишает лицо права быть избранным президентом.