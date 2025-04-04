Отравление шаурмой: число пострадавших в Турции превысило 600

Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона.

Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке.

«В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует», — отмечается в пресс-релизе, передают турецкие СМИ.

В связи с инцидентом задержали двоих человек.

Полиция опечатала лавку, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.