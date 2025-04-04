Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп освободил от должности директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Тимоти Хога.
Об этом сообщила газета The Washington Post.
«По словам двух действующих и одного бывшего чиновника США, в четверг был уволен директор Агентства национальной безопасности. По словам официальных лиц, генерал Тимоти Хог, который также возглавлял Киберкомандование США, был уволен вместе со своим гражданским заместителем в АНБ Венди Нобл», – отметила газета.
Издание сообщило, что Нобл была переведена в офис заместителя министра обороны по разведке.
На должность временного директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, который был заместителем уволенного Хога в Киберкомандовании, указали в WP.
Источник: РИА Новости