Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Москва и Вашингтон обсуждают восстановление прямого авиационного сообщения между Россией и США.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», - сказал он в Вашингтоне небольшой группе журналистов.

Источник: ТАСС