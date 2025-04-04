 Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

First News Media09:51 - Сегодня
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес решение принять ходатайство парламента страны об импичменте президента, что означает окончательное отстранение Юн Сок Ёля от должности.

Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта. Так, окончательное решение по вопросу отрешения от должности экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году было принято спустя 11 дней после окончания прений, а подготовка решения в отношении президента Но Му Хёна в 2004 году заняла 14 дней. Юн Сок Ёль стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента.

Южную Корею теперь ждут досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней, то есть до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.

Предполагается, что в случае досрочных выборов правящая партия "Гражданская сила" окажется в невыгодной позиции. Но в отличие от ситуации с Пак Кын Хе в 2017 году, в этот раз правоконсервативный лагерь проявляет более высокую мобилизацию, поэтому консерваторы могут попытаться преодолеть негатив по поводу импичмента и завоевать центристов и неопределившихся избирателей. Ожидается, что от консерваторов министр труда Ким Мун Су, мэр Сеула О Се Хун, мэр Тэгу Хон Чжун Пхё, бывший министр юстиции Хан Дон Хун, депутат Ан Чхоль Су и бывший депутат Ю Сын Мин могут объявить о выдвижении своей кандидатуры.

Объединенная демократическая партия же, опираясь на поддержку общественного мнения, выступающего против чрезвычайного положения и за импичмент, готовится "взять реванш" за поражение на президентских выборах три года назад и нацелена на смену власти "любой ценой". Лидер партии Ли Чжэ Мён уверенно лидирует в различных опросах общественного мнения, значительно опережая кандидатов от правящего лагеря.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
61

Актуально

Общество

Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях ...

Xроника

Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Общество

Давид Ишханян: Стратегической целью являлось присоединение Карабаха к Армении

Экономика

Байрактар: Инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в ...

В мире

Bloomberg: Франция призывает к жесткому ответу на американские пошлины

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

Кадры последствий мощного землетрясения в Бангкоке и Мьянме - ФОТОРЕПОРТАЖ

Карл III сделал первое заявление после госпитализации из-за рака: «Были шокированы»

Последние новости

Bloomberg: Франция призывает к жесткому ответу на американские пошлины

Сегодня, 09:57

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Сегодня, 09:51

Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Сегодня, 09:42

Без вести пропавшая школьница из Товуза найдена в Гяндже

Сегодня, 09:39

Трамп уволил директора Агентства национальной безопасности

Сегодня, 09:38

Отравление шаурмой: число пострадавших в Турции превысило 600

Сегодня, 09:37

Президент с иностранным паспортом: Следствие проверяет Саркисяна

Сегодня, 09:35

В Гяндже произошло тяжелое ДТП: Есть погибший и пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 09:29

Сегодня продолжится суд над обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа

Сегодня, 08:42

Новые подробности о матери, оставившей трех детей в приюте – ЭКСКЛЮЗИВ 1news.az - ФОТО

Сегодня, 00:00

Признание Давида Ишханяна: Я был награжден орденом за участие в боевых действиях против азербайджанских военнослужащих – СУД

03 / 04 / 2025, 23:56

Руководитель рабочей группы направил письмо протеста в парламентскую группу по Армении парламента Соединенного Королевства

03 / 04 / 2025, 23:48

Хикмет Гаджиев понес тяжелую утрату

03 / 04 / 2025, 23:21

Пропавшую в Товузе проблемную школьницу последний раз видели в Гяндже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

03 / 04 / 2025, 23:05

Президент Грузии совершит визит в Азербайджан

03 / 04 / 2025, 22:40

Самый опасный в истории наблюдений астероид угрожает Луне

03 / 04 / 2025, 22:20

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

03 / 04 / 2025, 22:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

03 / 04 / 2025, 21:40

Госфонд: Отправленное гражданину сообщение о назначении пособия за рождении ребенка не было фейковым

03 / 04 / 2025, 21:20

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

03 / 04 / 2025, 21:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50