Bloomberg: Франция призывает к жесткому ответу на американские пошлины

Франция хочет убедиться, что Евросоюз применит все имеющиеся у блока инструменты для защиты своих интересов в торговых отношениях с США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, французский президент Эмманюэль Макрон считает, что ответ на 20-процентные пошлины США должен затронуть американские технологии.

Как сообщал Bloomberg, Франция призывала Еврокомиссию рассмотреть возможность использования «самого мощного торгового инструмента ЕС» — «антипринудительного инструмента». Прежде не применявшийся механизм предполагает широкий спектр ответных мер, включая ограничение торговли и предоставления услуг, а также определенных прав интеллектуальной собственности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «пропорциональный ответ» на американские пошлины, но при этом допускала решение этого вопроса путем переговоров. По словам источников Bloomberg, ЕС обеспокоен, поскольку американские власти не проявили интереса к обсуждению компромисса.

О 20-процентных пошлинах на импорт товаров из Евросоюза Дональд Трамп объявил в ночь с 2 на 3 апреля. При этом, cогласно его февральскому указу, уже действуют пошлины в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. В ответ на это в апреле ЕС планирует ввести меры, которые затронут экспорт американских товаров на сумму до €26 млрд. Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить контрмеры на новые пошлины.

Источник: kommersant.ru