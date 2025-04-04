Миллион долларов и исчезнувшие активы: В Армении возбудят дело против министра финансов

Апелляционный антикоррупционный суд Армении обязал Антикоррупционный суд инициировать уголовное производство в отношении министра финансов Ваге Ованнисяна.

Об этом сообщил ректор Академии адвокатов Ара Зограбян, передают армянские СМИ.

Зограбян напомнил, что 4 декабря 2024 года группа адвокатов обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о коррупционных рисках в действиях Ованнисяна. Следователь Антикоррупционного комитета отказал в возбуждении дела, а суды первой инстанции отклонили жалобы. Однако 3 апреля 2025 года Апелляционный суд отменил отказ и признал сообщение по делу компании «Джи Кодер» обоснованным.

Согласно заявлению, в день назначения замминистра в 2021 году Ованнисян получил беспроцентный заем $1 млн, пожертвование $50 тыс. и стал владельцем компании «Каритас Итальяна», впоследствии переименованной в «Джи Кодер». В декларации за 2023 год его доля исчезла, а новым владельцем стал предполагаемый родственник — Рубик Карапетян.

Суд указал, что следствие не дало надлежащей правовой оценки предоставленной информации.