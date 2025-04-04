Израиль ликвидировал командира ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира палестинского движения ХАМАС в западной части Ливана Хасана Фархата в результате удара в районе Сайды.

«Ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по району Сайды, уничтожив террориста Хасана Фархата - командира ХАМАС в западных районах Ливана. Фархат организовал многочисленные террористические атаки против израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что Фархат «представлял угрозу Израилю и его гражданам». ЦАХАЛ «продолжит повсеместно действовать против террористов ХАМАС», заверили в армейском ведомстве.

Источник: ТАСС