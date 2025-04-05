Армения и Франция обсуждают перспективы сотрудничества в сфере ВПК

Находящийся во Франции с рабочим визитом министр индустрии высоких технологий Армении Мхитар Айрапетян встретился с руководителем генеральной дирекции по вооружениям французского Министерства Вооруженных сил Эмануэлем Кива.

Ключевой темой обсуждений Айрапетяна и Кива стали перспективы военно-промышленного сотрудничества, возможности инициирования программ технологического обмена, вопросы касательно развития оборонных технологий в Армении, сообщает пресс-служба Министерства высоких технологий РА.

Источник: АРКА