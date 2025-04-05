В Академический государственный музыкальный театр назначен новый директор

Агиль Адиль оглу Бахрамлы назначен директором Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Агиль Бахрамлы родился 15 декабря 1974 года в Баку. С 1991 по 1997 год учился на факультете общей экономики Азербайджанского государственного экономического университета, а с 2015 по 2020 год — в Киевском государственном университете театра, кино и телевидения им. К. Караго по специальности «Организация и управление театральным делом». С 1993 по 2003 год работал на малом госпредприятии «Хамса» при Азербайджанской энциклопедии, а с 2003 по 2009 год — в Национальном музее искусств.

С 2010 по 2020 год работал заместителем директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, а с 2021 года и до последнего назначения — директором Гянджинского государственного национального драматического театра. В 2024 году за плодотворную деятельность в развитии азербайджанского национального театра награжден золотой медалью Союза театральных деятелей Азербайджана.

А.Бахрамлы принимал участие в качестве почетного гостя или члена жюри в международных театральных фестивалях, проходивших в различных регионах Турции, Грузии и России. За время работы в Гянджинском театре его творческий коллектив успешно представлял Азербайджан на международных театральных фестивалях в Турции, Грузии, Португалии, Литве со спектаклями по произведениям местных и зарубежных авторов.