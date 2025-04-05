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ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

First News Media15:25 - Сегодня
ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с Соединенными Штатами по вопросу их возвращения в организацию и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

"У нас, конечно, идут переговоры с Соединенными Штатами, я бы не назвал это какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог. Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут пересмотреть свою позицию, потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Бердыклычев, Соединенные Штаты до сегодняшнего дня являлись крупнейшим донором ВОЗ, покрывая почти пятую часть общего бюджета организации. "Поэтому, конечно, намерение США выйти из организации окажет негативное влияние на возможность организации реализовывать программы по всему миру. Многие программы, например по вакцинации, по борьбе с туберкулезом, малярией, полиомиелитом, ВИЧ-инфекцией, уже оказались под угрозой. Поэтому, конечно, мы выражаем сожаление в связи с решением США, так как пострадают прежде всего наиболее уязвимые группы населения от прекращения такой помощи", - добавил он.

Глава офиса ВОЗ в Москве также обратил внимание, что между организацией, США и многими научно-исследовательскими институтами проводилась существенная работа, которая будет приостановлена. "ВОЗ, конечно, не прекратит свое существование, продолжит работу, хоть и в условиях ограниченного финансирования", - продолжил он.

Источник: ТАСС

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