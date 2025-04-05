Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с выходными днями.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ГУДП, в выходные наблюдается значительное увеличение интенсивности движения транспортных средств на дорогах республики. Это связано с тем, что население устремляется в места отдыха, возрастает количество семейных поездок и различных массовых мероприятий. В такой ситуации несоблюдение правил дорожного движения и невнимательность существенно повышают риск аварий.
Дорожная полиция обращается к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными и строго соблюдать правила в целях обеспечения безопасности граждан:
"Вниманию водителей:
- Не выезжайте в путь, не проверив техническую исправность транспортного средства;
- строго соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию;
- при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость и уступайте дорогу пешеходам;
- не допускайте действий, отвлекающих внимание за рулем, особенно использования мобильного телефона.
Напоминание пешеходам:
- переходите дорогу только по установленным переходам;
- воздержитесь от использования мобильного телефона и наушников;
- переходя проезжую часть, устанавливайте зрительный контакт с водителями и убедитьсь в безопасности движения.
Для предотвращения аварий от каждого участника движения требуется максимальное внимание и ответственность.
ГУГДП желает всем безопасных и безаварийных выходных".