Назначен директор Государственного театра песни

Пианистка, композитор, искусствовед Ульвия Фирудин гызы Бабирова назначена директором Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Ульвия Бабирова родилась в Баку в 1986 году. Окончила столичную среднюю школу №276. Одновременно обучалась по классу фортепиано в одиннадцатилетней Детской музыкальной школе № 35 имени Г.Шароева. В 2007 году окончила факультет фортепиано Бакинской музыкальной академии, получив степень бакалавра, а в 2010 году — степень магистра.

В 2014 году защитила диссертацию на тему «Национальные особенности современной азербайджанской киномузыки (конец XX века – начало XXI века)» и получила ученую степень доктора философии по искусствоведению.

У.Бабирова неоднократно становилась лауреатом международных и республиканских конкурсов.

Она выступала в Азербайджане с концертными программами, на ее произведения были сняты клипы.

Она также работала старшим редактором на Общественном телевидении и возглавляла ряд музыкальных проектов. Является председателем общественного объединения «Волонтеры культуры».