Сотрудники охраны «Крокус сити» в момент нападения террористов не были вооружены

Сотрудники охраны концертного зала "Крокус сити холл" в Подмосковье в момент нападения террористов не были вооружены, они не имели права на ношение оружия.

Об этом заявил в суде по иску пострадавшего в результате теракта представитель концертной площадки, с текстом выступления которого ознакомился ТАСС.

"Никакой закон о террористической защищенности объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия. Та охрана, которая была на концерте, та организация, которая осуществляла охрану на концерте, она действовала в соответствии с законодательством, ее сотрудники не были вооружены", - сказал представитель компании "Крокус интернэшнл".

В свою очередь представитель истца Владимир Трофимов отметил, что теоретически частные охранные организации могут иметь огнестрельное оружие, хотя его получение и требует сложной процедуры. "Мы понимаем, что для того, чтобы охранник имел при себе огнестрельное оружие, он должен иметь высокий класс квалификации, должен каждый год проходить лицензирование. В данном случае охранники "Крокуса" не имели оружия. Но могли иметь. Это уже вопрос о том, насколько сам "Крокус сити" был заинтересован в том, чтобы его территорию охраняли вооруженные охранники. Если бы у них было оружие, возможно, это как-то бы и повлияло на ситуацию", - сказал он в беседе с ТАСС. Заседание суда по иску отложено на конец апреля.

Ранее сообщалось, что пострадавший во время террористического акта в "Крокус сити холле" подал иск к компании MSM Group, которая организовала проходивший там концерт, в Хорошевский суд Москвы.

Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Источник: ТАСС