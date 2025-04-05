Германия не доверяет США под руководством Трампа и хочет вывезти из Штатов свое золото

Германия рассматривает вариант изъятия значительной части своего золотого резерва, находящегося в Нью-Йорке, в связи с беспокойством из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа.

На протяжении десятилетий Берлин хранил 1200 тонн своих золотых резервов — вторых по объему после американских в мире — в подземном хранилище Федеральной резервной системы США в Манхэттене.

Ныне высокопоставленные должностные лица из Христианско-демократического союза (ХДС), который, вероятно, возглавит следующее правительство Германии, обсуждают возможность вывоза этого золота из Нью-Йорка. Причиной этого стали опасения, что Соединенные Штаты больше не могут считаться надежным партнером, сообщает The Telegraph со ссылкой на немецкие СМИ.

«Конечно, этот вопрос снова встал», - заявил Марко Вандервиц, бывший министр правительства Германии, который в этом году сложил свой мандат депутата Бундестага от ХДС.

Вандервиц уже давно выступает за политику, которая позволила бы немецким чиновникам регулярно проверять состояние золотого запаса, или вообще вернуть его в страну.

В 2012 году он даже подавал запрос на личную инспекцию резервов, однако получил отказ.

Золото Германия накопила после Второй мировой войны благодаря росту экспорта, что повлекло за собой большой торговый профицит. Он был конвертирован в золото в пределах Бреттон-Вудской валютной системы.

Маркус Фербер, депутат Европейского парламента от ХДС, также высказался в пользу того, чтобы немецкие чиновники могли лично инспектировать золотой запас.

«Я требую регулярных проверок золотого резерва Германии. Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитывать слитки и документировать результаты», – заявил он.

Оба политика заявили о намерениях еще до того, как Дональд Трамп ввел масштабные пошлины против Европейского Союза, что, вероятно, еще больше усилило их позицию.

По оценкам, стоимость хранящегося в Нью-Йорке немецкого золотого резерва составляет 113 миллиардов евро — это около 30% от общего объема золотого запаса страны.

До обострения отношений с администрацией Трампа хранение золота в США считалось практическим решением, поскольку в случае внезапного кризиса золото можно было обменять на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире.

Михаэль Егер, представитель Европейской ассоциации налогоплательщиков, заявил, что лучше было бы «как можно скорее вернуть весь золотой запас Германии во Франкфурт или хотя бы в Европу».

В Бундесбанке, к которому издание обратилось за комментарием о возможности перемещения золота во Франкфурт, заявили, что «не сомневаются в том, что Федеральная резервная система США в Нью-Йорке является надежным и безопасным партнером для хранения наших золотых резервов».

Во Франкфурте сейчас хранится примерно половина золотого запаса Германии. Еще 13% хранятся в Лондоне.

В 2017 году Германия уже частично перенесла свой золотой запас домой. Процесс частичной передислокации немецкого золотого запаса начался в 2013 году. К тому времени в Германии хранилось менее трети золотых слитков, а остальное золото находилось в банках Нью-Йорка, Парижа и Лондона.

В результате общественного давления 2013 года было принято решение довести размер хранящегося в стране золотого запаса до 50%. Была поставлена цель в срок до 2020 года достичь возврата более половины из 3387 тонн драгоценного металла в страну. Это было сделано досрочно.