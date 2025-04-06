ХАМАС опубликовал видео с мужчинами, которых представил израильскими заложниками

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с двумя мужчинами, которые, как утверждают сами радикалы, являются израильскими заложниками.

Кадры с ними распространило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Мужчины на видео не представились и не предоставили никакой информации о себе, однако израильский портал Ynet утверждает, что один из них - уроженец Донбасса Максим Харкин, а другой - израильтянин Бар Куперштейн.

В ходе своего видеообращения мужчины пожаловались на то, что получили легкие ранения в результате бомбардировки сектора Газа израильскими военными. Они также сообщили, что содержатся в ненадлежащих условиях, и выразили опасения, что в скором времени у них могут закончиться вода и продукты.

Накануне представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Абу Убейда написал в своем Telegram-канале, что радикалы держат половину живых израильских заложников в районах, которые являются зоной боевых действий, и не планируют их эвакуировать.

Источник: ТАСС