Мухтар Бабаев: В ходе конференции СОР29 мы сделали многочисленные исторические шаги вперед - ФОТО

Будучи первой страной в нашем регионе, принявшей COP, Азербайджан признал, что на нем лежит особая ответственность.

Нам нужно, чтобы мир понял климатические проблемы, с которыми сталкиваются наши люди, от таяния ледников до высыхания морей. И мы хотели показать всем, как мы можем играть ключевую роль в построении решений, с нашим богатым потенциалом возобновляемой энергии и нашими планами по созданию коридоров зеленой энергии. В ходе конференции СОР29 мы сделали много исторических шагов вперед.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента по вопросам климата, председатель 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 Мухтар Бабаев, в Узбекистане в ходе первого Самаркандского международного климатического форума на тему «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация ради общего процветания».

В своем выступлении Мухтар Бабаев отметил, что в рамках СОР29 согласована финансовая цель по мобилизации не менее 300 млрд долларов в год для развивающихся стран к 2035 году «Мы завершили работу над структурой для рынков углерода в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. Мы запустили Фонд для возмещения потерь и ущерба. И более 50 стран одобрили Декларацию о зеленых энергетических зонах и коридорах COP29, среди многих других достижений. Эти прорывы в Баку были существенными. Они укрепили многостороннюю систему. И они помогут разблокировать триллионы долларов климатического финансирования во втором десятилетии после Парижского соглашения. Я хочу поблагодарить всех, кто помог нам достичь этого», - подчеркнул председатель СОР29.

Отметив, что в этом году все государства столкнулись с другой ситуацией, и соответственно, задача, которая предстоит перед всеми, тоже другая, Мухтар Бабаев сказал: «Мы потратили десять лет с момента принятия Парижского соглашения на создание архитектуры и рамок для многосторонней климатической системы. Сейчас мы находимся в режиме полной реализации. Прогресс теперь будет зависеть не столько от того, о чем мы договоримся вместе, сколько от того, что мы сделаем по отдельности. Один за другим нам всем нужно сделать шаг вперед. Во-первых, согласовав финансовую цель, определенную в Баку, теперь нам нужно принять пакт.

Нам нужно, чтобы доноры определили, как они будут мобилизовывать свою справедливую долю для достижения цели в 300 миллиардов долларов. Я благодарен за постоянное участие многих коллег, присутствующих здесь сегодня из многосторонних банков развития и институтов. Целью было коллективное обязательство, и коллективно ее необходимо выполнить.

И мы продолжим взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для разработки дорожной карты от Баку-Белен для дальнейшего увеличения климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов в год к 2035 году. Далее нас ждет критический год для каждой страны, чтобы повысить свои амбиции в следующем поколении национальных климатических планов.

Нам всем необходимо разработать планы того, как мы будем сокращать выбросы, известные как определяемые на национальном уровне вклады. Крайне важно, чтобы эти NDC были представлены не позднее сентября. Это будет означать, что их можно будет синтезировать вовремя для COP30, где мы сможем подвести итоги нашего коллективного прогресса.

Затем нам понадобятся национальные планы адаптации для того, как мы будем готовиться к последствиям изменения климата. И, наконец, нам необходимо представить наши первые отчеты о прозрачности, чтобы укрепить доверие и уверенность. Будучи развивающейся страной, Азербайджан понимает сложность подготовки таких отчетов. Мы организовали семинары по наращиванию потенциала в Баку. Мы работали со всей системой ООН для мобилизации поддержки. Сегодня помощь доступна всем, кто в ней нуждается. Мы также считаем, что все напрямую заинтересованы в том, чтобы эти отчеты были максимально надежными и заслуживающими доверия. Потому что надежные и заслуживающие доверия отчеты могут дать зеленый свет для зеленых инвестиций. Постановка целей и сроков, выделение приоритетов, демонстрация приверженности правительства мерам по борьбе с изменением климата и прозрачная отчетность дадут сильные рыночные сигналы. Эти сигналы привлекут и направят капитал. Единственный способ сформировать наше будущее — это коллективные действия», - заключил председатель СОР29.