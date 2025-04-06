Польша завершила установку «электронного барьера» на границе с Белоруссией

Польша завершила установку так называемого электронного барьера, представляющего собой систему видеонаблюдения и датчиков движения, на протекающих на границе с Белоруссией реках Источанка и Свислочь.

Об этом сообщило польское МВД.

"Служба охраны границы ввела в эксплуатацию электронный барьер, сооруженный на реках Свислочь и Источанка", - говорится в публикации, размещенной в X.

Неделей ранее погранслужба проинформировала об окончании работ по модернизации "электронного барьера" вдоль забора на границе с Белоруссией.

В 2022 году польские власти установили на границе металлический барьер высотой 5,5 м на участке протяженностью 180 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации этого заграждения, а также по созданию "электронного барьера" на реках. Восточную границу Польши в настоящее время охраняют 6 тыс. солдат, а также 1,5 тыс. пограничников и сотрудников полиции.

Источник: ТАСС