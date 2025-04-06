Озгюр Озель вновь переизбран председателем Республиканской народной партии Турции

Председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Озгюр Озель был переизбран лидером партии, получив 1 171 голос.

Об этом сообщил телеканал Halk TV.

"На 21-м внеочередном съезде, организованном CHP, завершился процесс голосования делегатов. Озгюр Озель, единственный кандидат на пост председателя CHP, согласно неофициальным результатам, был единогласно переизбран председателем партии", – говорится в сообщении.