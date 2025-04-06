Завтра в жилом массиве Наримановского района не будет воды
В жилом массиве "Монтин" (ул. Алёвсат Алиев) Наримановского района будет приостановлено водоснабжение.
Об этом в соцсети сообщила Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
"В связи с работами по введению в эксплуатацию новой линии на территории Наримановского района, в некоторых районах жилого массива "Монтин" (ул. Алёвсат Алиев) 7 апреля с 09:00 до утренних часов 8 апреля будет приостановлена подача воды", – говорится в сообщении.
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