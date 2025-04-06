В Турции заблокировали Rutube

Доступ к видеохостингу Rutube в Турции заблокирован по решению Управления информационных технологий и связи из-за того, что на этом ресурсе содержится реклама нелегальных азартных игр.

Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке зайти на сайт rutube.ru появляется уведомление регулятора: "Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 за номером 490.05.01.2025.-125372". Аналогичная информация содержится и на самом сайте регулятора в разделе проверки заблокированных ресурсов.

Под этой подписью пользователю демонстрируются выдержки из нескольких статей УК Турции, касающихся борьбы с финансированием терроризма, организации азартных игр, тотализаторов.

"Незаконные ставки могут быть использованы в сфере финансирования терроризма. Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты со ставками, могут сделать вас преступником. Кроме того, незаконные ставки и азартные игры являются уголовными преступлениями", - также говорится в уведомлении.

Решение о блокировке принято непосредственно только регулятором, а не судом, что актуально для ряда других сайтов, доступ к которым запрещен из турецкого сегмента Сети.