В ДР Конго ливни привели к гибели 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли за последние двое суток в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе из-за последствий проливных дождей, вызвавших наводнение и оползни.

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения провинции Киншаса Патрисиан Гонго Абакази.

"Зафиксировано 30 смертей, - приводит его слова Agence France-Presse. - Количество раненых и пострадавших огромно". Ранее сообщалось о 10 погибших.

Ливни, обрушившиеся на Киншасу в ночь на 5 апреля, привели к подъему воды в реке Нджили, которая затопила ряд столичных кварталов. В некоторых районах оползни привели к обрушению зданий. Инфраструктуре города нанесен значительный ущерб.

Население Киншасы достигает 18 млн. Нджили падает в реку Конго в административных границах Киншасы.

Источник: ТАСС