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Более 50 стран обратились к США для переговоров по пошлинам

First News Media18:30 - Сегодня
Более 50 стран обратились к США для переговоров по пошлинам

Соединенные Штаты получили обращения уже от более чем 50 стран, чтобы начать переговоры с целью обсудить снижение или отмену введенных Вашингтоном импортных пошлин.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Я получил вчера отчет от представителя США на торговых переговорах о том, что более 50 стран обратились к президенту [США Дональду Трампу], чтобы начать переговоры, они это делают потому что понимают, что в их отношении ввели много пошлин", - сказал Хассет в интервью телеканалу ABC News.

Хассет также заявил, что Вашингтон не стал вводить импортные пошлины в отношении Москвы, так как Трамп не хочет, чтобы данная тема мешала вести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. "Очевидно, что сейчас ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я полагаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса", - сказал он, добавив, что отказ от повышения тарифов в отношении РФ не означает, что Соединенные штаты будут в дальнейшем относиться к России кардинально иначе.

Источник: ТАСС

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