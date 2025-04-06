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В Азербайджане сегодня пройдет ряд экзаменов

First News Media08:45 - Сегодня
В Азербайджане сегодня пройдет ряд экзаменов

6 апреля 2025 года Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет ряд экзаменов.

Как сообщает Trend, сегодня пройдут следующие экзамены:

1. I этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего обучения;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, которые хотят сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся 11-го класса текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в марте, и обратились в центр по этому поводу;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по 11-му классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников 11-го класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились в центр по этому поводу.

Отметим, что экзамены пройдут в Баку, Абшероне, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Шеки, Лянкяране, Мингячевире, Ширване, Газахе, Агстафе, Барде, Сабирабаде, Гейчае, Кюрдамире, Сальяне, Джалилабаде, Губе, Хачмазе и Нахчыване.

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