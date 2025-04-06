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Накопленный в доме хлам уничтожает психику, заявил психолог

First News Media09:30 - Сегодня
Накопленный в доме хлам уничтожает психику, заявил психолог

Старые журналы, разбитая чашка, пакет с пакетами и платье, в которое вы уже лет пять не можете влезть — что будет, если вся квартира превращается в одну огромную свалку воспоминаний и эмоций?

В психологии это называется «патологическим накопительством», или синдромом Плюшкина. Звучит безобидно, но последствия могут быть совсем не безобидными, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Психологи объясняют такое поведение термином «диспозофобия» — навязчивым страхом расстаться с вещами. Люди с диспозофобией воспринимают каждую вещь как часть себя или важное воспоминание, без которого якобы невозможно жить дальше», — объяснил он.

Правда в том, что вещи уже давно перестали служить вам, а стали вашими хозяевами. Вы думаете, что храните вещи, а на самом деле они держат в плену вас.

«Патологическое накопительство может быть одним из первых признаков развития деменции. Например, мужчина обратился к нам с вопросом, что его всегда очень аккуратная и опрятная мама, неожиданно стала злоупотреблять накоплением вещей. Он обеспечивал ее достойный уровень жизни, она могла покупать, все что ей было необходимо и просто нравилось. В результате она так завалила квартиру, что она стала перегружена больше, чем пункт выдачи маркетплейса перед Новым годом», — отметил психолог.

По словам Самбурского, дом, заполненный ненужными вещами, вызывает постоянное чувство стресса, тревожности и беспокойства. Это состояние называется «сенсорной перегрузкой» — мозг не справляется с избытком визуальной информации и постоянным хаосом вокруг.

«Недавние исследования подтвердили, что люди с синдромом Плюшкина чаще страдают от тревожности и депрессии. Чтобы помочь таким пациентам, сейчас тестируют использование виртуальную реальность. В одном из экспериментов девять добровольцев старше 55 лет, страдающих диспозофобией, гуляли по виртуальной копии своих квартир с помощью VR-очков. Они виртуально передвигали и выбрасывали вещи. После эксперимента семь из девяти участников стали проще расставаться с ненужными вещами. Более того, восемь человек даже вынесли часть накопленного мусора из домов», — рассказал эксперт.

Чтобы преодолеть привязанность к ненужным вещам, осознайте, что вещи уже давно не «дорогие воспоминания», а просто бесполезный хлам. Если вещь лежит без дела больше года — избавляйтесь от нее без сожалений. Обратитесь к психологу. Специалист поможет разобраться, почему вы так сильно привязаны к предметам из прошлого, резюмировал он.

Источник: Gazeta.ru

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