CNN: наводнения в центральной части США унесли жизни 16 человек
Сильные штормы обрушились на центральные штаты США, вызвав разрушительные торнадо и наводнения, которые привели к гибели как минимум 16 человек.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные экстренных служб и Национальную метеорологическую службу.
По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, 4-й, уровень угрозы из-за паводков.
Осадки привели к экстренной эвакуации и перекрытиям дорог. Только за субботу зафиксированы более 6 тыс. задержек авиарейсов и массовые отключения электричества. Метеорологи назвали не прекращающиеся уже три дня ливни "беспрецедентными вне сезона ураганов".
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