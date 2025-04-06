CNN: наводнения в центральной части США унесли жизни 16 человек

Сильные штормы обрушились на центральные штаты США, вызвав разрушительные торнадо и наводнения, которые привели к гибели как минимум 16 человек.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные экстренных служб и Национальную метеорологическую службу.

По данным Центра прогнозирования штормов, в зоне риска находится 41 млн человек от долины Огайо до юго-востока Техаса. В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший, 4-й, уровень угрозы из-за паводков.

Осадки привели к экстренной эвакуации и перекрытиям дорог. Только за субботу зафиксированы более 6 тыс. задержек авиарейсов и массовые отключения электричества. Метеорологи назвали не прекращающиеся уже три дня ливни "беспрецедентными вне сезона ураганов".