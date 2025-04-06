Между Парламентской cетью Движения Неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия подписан меморандум

6 апреля в рамках рабочего визита парламентской делегации в Узбекистан во главе с председателем Милли Меджлиса и Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой состоялась встреча с руководителем Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече был подписан Меморандум между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия. Документ подписали Сахиба Гафарова и Актоты Раимкулова.

Председатель Милли Меджлиса отметила значение документа и подчеркнула, что Меморандум послужит укреплению сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия.