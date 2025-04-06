В Париже проходит многотысячный митинг в поддержку Марин Ле Пен

Многотысячный митинг в поддержку Марин Ле Пен проходит в Париже. Граждане пришли выразить свою солидарность с лидером парламентской фракции партии "Национальное объединение", которой приговором суда было запрещено избираться в органы власти.

Об этом сообщает местные СМИ.

Среди участников митинга - люди всех возрастов, как молодежь, так и более пожилые французы. Сама политик также прибыла на митинг. В своем выступлении она заявила, что решение суда растоптало ее страну, народ и честь.

"Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчеркиваю политическую подоплеку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!" - сказала Ле Пен.