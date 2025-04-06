Стали известны подробности тяжелой аварии с участием автобуса BakuBus

Вчера вечером около 22:30 на аэропортовском шоссе в Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, легковой автомобиль Saipa столкнулся с эвакуатором. В результате столкновения водитель эвакуатора, потеряв управление, выехал на встречную полосу движения и врезался в принадлежащий ООО BakuBus автобус Neoplan с государственным регистрационным знаком 99-JH-355, курсировавшем по маршруту H1 (экспресс-автобус в аэропорт).

Об этом Oxu.Az сообщили в ООО BakuBus.

"В результате происшествия водитель автобуса, Ибрагим Газиев, получил травмы различной степени тяжести и был немедленно госпитализирован в Клиническую больницу № 3. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Соответствующие органы проводят расследование по данному факту", - добавили в компании.