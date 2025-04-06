Зеленский раскритиковал западных союзников из-за вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Он подчеркнул, что все договоренности, которые были достигнуты с союзниками, но не были реализованы, необходимо активизировать.

Зеленский также призвал увеличить производство систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь европейских стран НАТО позволит Украине участвовать в конфликте с Россией столько, сколько это необходимо. По его словам, только за последние три месяца союзники предоставили Киеву более €20 млрд помощи.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр отметил, что любые грузы, которые содержат оружие и технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут законной целью РФ.

Источник: Gazeta.ru