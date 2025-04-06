Маск выступил против пошлин Трампа

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал создать зону свободной торговли США с Европейским союзом (ЕС) вопреки политике американского президента Дональда Трампа.

Как передает Associated Press, об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на "Конгрессе Лиги" в Италии.

"Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли", — сказал он.

Бизнесмен также отметил, что свободу передвижения и трудоустройства в ЕС следует распространить и на США.

"Именно такой совет я дал президенту [Трампу], — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Он заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация ввела с 3 апреля ставку в 25% на все ввозимые в страну автомобили.

Меры, в частности, коснулись Китая (34%), ЕС (20%), Вьетнама (46%), Индии (26%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Республики Корея (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и ряда других стран.

При этом Трамп выразил мнение, что основные котировки на американском фондовом рынке в перспективе будут демонстрировать рост в связи с введением Вашингтоном новых таможенных пошлин, эти меры позволят привлечь инвестиции в размере $6-7 трлн.

"Я думаю, что все идет очень хорошо. На рынках будет бурный рост", - заверил Трамп, говоря о последствиях введения пошлин для фондового рынка США.

Вопреки утверждениям американского лидера, торги на фондовом рынке в США открылись падением основных котировок. Снижение составило 2,9-4,6%, что оценивалось примерно в $2-2,8 трлн.