В Баку и на Абшероне зафиксировано до 20 градусов тепла - ОБНОВЛЕНО

В Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 20 градусов тепла.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 15:00 воскресенья, в ряде регионов республики сохранялась ветреная погода.

Западный ветер в Габале временами усиливался до 28 м/с, в Дашкесане - 25 м/с, в Гобустане - 22 м/с, в Алтыагадже - 19 м/с, в Гядабейе и Исмаиллы - 16 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 20, в Нахчыванской АР - 21, в равнинных районах - 27, а в горных - до 16 градусов тепла.

11:05

По состоянию на утро 6 апреля в большинстве регионов Азербайджана наблюдается ветреная и дождливая погода.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время в некоторых районах дует западный ветер, скорость которого в Дашкесане достигает 23 м/с, в Шахдаге - 20 м/с, в Гяндже, Алтыагадже и Гобустане - 18 м/с, в Кельбаджаре, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 16 м/с.

Количество осадков в Шахбузе составляет 6 мм, в Ордубаде - 2 мм, в Шаруре, Джульфе, Садараке, Нахчыване, Балакене, Гахе (Сарыбаше), Загатале, Шамкире и Астаре - 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также на Нефтяных Камнях, острове Чилов, а также в Шамкире, Шамахы, Гобустане, Шабране, Дашкесане, Гейгеле, Гахе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21, в низменных районах и Нахчыванской АР - 20, а в горных районах - 12 градусов тепла.