При ударах США по Сане погибли три человека

По меньшей мере трое гражданских погибли, еще шестеро получили ранения в результате ударов США по подконтрольной хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах" столице Йемена Сане.

Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

"По предварительным данным, три мирных жителя погибли, шестеро получили ранения в результате агрессии США, которые нанесли несколько ударов по дому в районе Шааб-эль-Хафа <...> в Сане", - написал он на своей странице в X.

Источник: ТАСС