При ударах США по Сане погибли три человека
По меньшей мере трое гражданских погибли, еще шестеро получили ранения в результате ударов США по подконтрольной хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах" столице Йемена Сане.
Об этом сообщил представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.
"По предварительным данным, три мирных жителя погибли, шестеро получили ранения в результате агрессии США, которые нанесли несколько ударов по дому в районе Шааб-эль-Хафа <...> в Сане", - написал он на своей странице в X.
Источник: ТАСС
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