Глава МИД Ирана назвал прямые переговоры с США бессмысленными

Прямые переговоры с США не имеют смысла.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу <...>, и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла", - приводит заявление главы МИД Agence France-Presse.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

Источник: ТАСС