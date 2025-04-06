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В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней

First News Media11:55 - Сегодня
В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность.

Его слова приводит The Hill.

«Нам нужен сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, что от всего сердца, от всего сердца я понимаю, что он — Голиаф. Он — Голиаф. <…> Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид. И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается возбудить против вас дело об импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — сказал Грин.

По его словам, Трампу нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.

Накануне крупные демонстрации из-за политики президента Дональда Трампа прошли в Соединенных Штатах.

Основными причинами недовольства стали реформы в социальной и миграционной политике, массовые увольнения в федеральных органах, сокращение финансирования здравоохранения, а также новые торговые пошлины. Протестующие, среди которых — профсоюзные активисты, экологи, представители ЛГБТ-сообществ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) призвали администрацию Трампа отказаться от проводимых реформ.

Источник: Gazeta.ru

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