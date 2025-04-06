В Турции в ходе перестрелки погибли пять человек

В результате перестрелки на северо-западе Турции погибли не менее пяти человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

"В районе Сердиван провинции Сакарья разгорелся конфликт между двумя проживающими по соседству семьями, в ходе которого обе стороны открыли огонь из пистолетов. В результате происшествия пять человек погибли, еще пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой помощи. В связи с инцидентом задержаны четыре человека. Четыре пистолета изъяты в качестве вещественных доказательств.

Пострадавшие доставлены в больницу.