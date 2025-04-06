В Турции в ходе перестрелки погибли пять человек
В результате перестрелки на северо-западе Турции погибли не менее пяти человек, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщило агентство Anadolu.
"В районе Сердиван провинции Сакарья разгорелся конфликт между двумя проживающими по соседству семьями, в ходе которого обе стороны открыли огонь из пистолетов. В результате происшествия пять человек погибли, еще пятеро получили ранения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой помощи. В связи с инцидентом задержаны четыре человека. Четыре пистолета изъяты в качестве вещественных доказательств.
Пострадавшие доставлены в больницу.
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