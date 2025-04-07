МЧС приостановило эксплуатацию мостовых кранов на заводе в Барде - ВИДЕО

МЧС приостановило эксплуатацию мостовых кранов на одном из заводов в Барде из-за нарушений безопасности.

Как сообщили в ведомстве, решение было принято по итогам проверок, проведенных Госагентством по безопасности промышленных работ и горно-промысловому надзору на заводе Bərdə İnşaat Sənaye, передает 1news.az.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Из-за невозможности немедленного устранения нарушений эксплуатация мостовых кранов была приостановлена, копия акта направлена владельцу предприятия.