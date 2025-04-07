Песков: Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: РИА Новости