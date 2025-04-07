Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

В рамках проекта разделения «красной» и «зеленой» линий станция метро «28 Мая» будет частично закрыта.

Таким образом, пассажиры, направляющиеся в сторону станции «Дарнагюль», на 6 месяцев столкнутся с определенными трудностями.

В рамках этого закрытия поезда на линиях «Ази Асланов» — «Ичеришехер» (и в обратном направлении) будут останавливаться на станции «28 Мая», принимая и высаживая пассажиров в прежнем режиме.

В свою очередь, поезда линии «Дарнагюль» — «Ази Асланов» будут следовать только до станции «Низами» и обратно (челночно), то есть, для пассажиров этой линии конечной станцией на полгода станет «Низами».

Источник: Caliber.Az