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Тегеран отверг планы по созданию ядерного оружия

First News Media15:45 - Сегодня
Тегеран отверг планы по созданию ядерного оружия

Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, так как это запрещено руководством страны.

Так официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал предложение иранского депутата Мохаммада Касима Османи создать атомную бомбу, чтобы обеспечить «равноправие» на переговорах с Западом.

«Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве (религиозном предписании - прим. ТАСС) верховного лидера [аятоллы Али Хаменеи]. Я считаю, что в этом вопросе нет и не может быть никаких сомнений», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

Разработка ядерного оружия в исламской республике официально запрещена указом Хаменеи от 2003 года.

Источник: ТАСС

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