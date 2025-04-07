ЦАХАЛ нанесла удар по командиру подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру одного из артиллерийских подразделений шиитского движения «Хезболлы» в районе Тайбех на юге Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.

«Силы ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Аднана Мансура, командующего артиллерией «Хезболлы» в районе Тайбех на юге Ливана», - говорится в сообщении.

По данным израильской армии, Мансур был ответственен за обстрелы района Верхней Галилеи.

Источник: РИА Новости