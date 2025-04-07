МИД Ирана ожидает, что США согласятся на переговоры через посредников

Иран считает щедрым предложением заявление о готовности к переговорам с США через посредников и ожидает, что Вашингтон положительно отреагирует на инициативу Тегерана.

Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

«Мы ждем решения США и надеемся, что щедрое предложение Ирана о непрямых переговорах будет тщательно рассмотрено. Это предложение отражает добрую волю Ирана к решению существующих проблем. Мы ожидаем, что другая сторона отнесется к этому вопросу позитивно», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

По словам Багаи, если переговоры начнутся, посредником скорее всего выступит Оман.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта Трамп заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками Исламской Республики в случае отказа от сделки.

В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

Источник: ТАСС