Вынесен приговор военному эксперту Адаляту Вердиеву

Завершился суд над военным экспертом Адалятом Вердиевым, обвиняемым в распространении сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщает АПА, приговор был зачитан сегодня в Насиминском районном суде на судебном процессе под председательством судьи Бабека Панахова.

Согласно приговору, он признан виновным по статье 284.1 УК и осужден на 3 года с лишением права занимать руководящие и ответственные должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 2 лет.

В соответствии со статьей 70 УК наказание было назначено условно с испытательным сроком на 1 год.

Отметим, А.Вердиев был задержан в ноябре прошлого года.

Согласно информации Генпрокуратуры, 22 ноября начальник Штаба гражданской обороны Публичного юридического лица «Центр общественного здравоохранения и реформ» Минздрава Азербайджанской Республики, военный эксперт Адалят Вердиев, прошедший службу в качестве офицера в ВС Азербайджанской Республики, нанес серьезный ущерб интересам, обеспечивающим государственную безопасность и обороноспособность страны.

По факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что 22 ноября во время медиа-тура, организованного на освобожденные от оккупации территории, Адалят Вердиев, участвовавший в медиа-туре в качестве военного эксперта, после проведения видеосъемки с демонстрацией высот, на которых расположены боевые позиции Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, мест дислокации пограничных войск, их координат и оперативной обстановки и сопроводив это видео своими комментариями, опубликовал его в своем аккаунте в социальной сети так, чтобы его могло увидеть через этот аккаунт неограниченное количество подписчиков, то есть, используя свои служебные полномочия, нанёс серьезный ущерб с тяжелыми последствиями охраняемым законом интересам Азербайджанской Республики, обеспечивающим безопасность и обороноспособность государства.

На основании собранных доказательств Адалят Вердиев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.