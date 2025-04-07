Состоялись встречи с победителями четвертого конкурса «Yüksəliş»

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречи с победителями четвертого конкурса «Yüksəliş», учрежденного распоряжением главы государства, Тебризом Аммаевым и Тогрулом Ягублу.

Министр экономики поздравил победителей и подчеркнул важность конкурса в их профессиональном развитии.

В ходе встреч были обсуждены интересы и карьерные цели победителей, а также ожидания от Менторской программы. Состоялся обмен мнениями о предстоящей работе в рамках программы и повышении профессиональных навыков.

В ходе встреч, где также обсуждались такие вопросы как новые экономические тенденции и развитие предпринимательства, министр экономики подчеркнул вклад молодых и высококвалифицированных кадров в экономическое развитие страны. Министр дал рекомендации победителям по совершенствованию их знаний и навыков и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.